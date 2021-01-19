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Определена символическая пятерка 11 тура регулярного чемпионата Суперлиги Париматч
По итогам 11 тура названы лучшие игроки
В рамках 11 тура регулярного чемпионата Суперлиги Париматч было сыграно 9 матчей, по итогам которых традиционно определено символическую пятерку. На этой неделе в "сборной" вошли представители пяти различных клубов.
Символическая сборная 11 тура регулярного чемпионата Суперлиги Париматч:
Брэндон Янг (Киев-Баскет, 1 матч), Гейб Дево (Будивельник 2 матча), Ауримас Маяускас (Запорожье, 1 матч), Андрей Агафонов (Тернополь, 1 матч), Дмитрий Скапинцев (Черкасские Мавпы, 2 матча)
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