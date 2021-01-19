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MVP 11-го тура признан игрок Тернополя
Им стал Андрей Агафонов
MVP 11-го тура регулярного чемпионата признан бигмен Тернополя Андрея Агафонова. Опытный центровой стал главным героем выездного матча с Будивельником, в котором Тернополь одержал победу в овертайме - 104:99, удвоив преимущество над столичным коллективом в сезоне серии.
Агафонов провел свой лучший матч сезона, набрав за 33 минуты на площадке 29 очков (8/9 двухочковых, 1/1 штрафных, 10/13 штрафных), сделал 6 подборов (2 на чужом щите) и 2 блок-шота. Рейтинг эффективности Агафонова составил 30 баллов. Также в активе бигмена решающий трехочковый в конце матча в столице.
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