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Торонто Рэпторс расторг контракт с Ленем

Баскетбол
(1 голосов)

Клуб недоволен игрой украинца

Торонто Рэпторс расторг контракт с Ленем
Новина українською

Украинский центровой Алексей Лень был отчислен из "Торонто Рэпторс". Об этом клуб сообщил в своем Twitter.

Команда подписала центрового в межсезонье на один год.

Лень провел в составе "Торонто" 7 матчей, набирая в среднем 2,3 очка и 1,6 подбора за 10,9 минут игрового времени.

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В статье: Алексей Лень Торонто Рэпторс
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