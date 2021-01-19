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Торонто Рэпторс расторг контракт с Ленем
Клуб недоволен игрой украинца
Украинский центровой Алексей Лень был отчислен из "Торонто Рэпторс". Об этом клуб сообщил в своем Twitter.
Команда подписала центрового в межсезонье на один год.
Official: We've waived centre Alex Len pic.twitter.com/DjRLSc34Fx— Toronto Raptors (@Raptors) January 19, 2021
Лень провел в составе "Торонто" 7 матчей, набирая в среднем 2,3 очка и 1,6 подбора за 10,9 минут игрового времени.
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