Торонто Рэпторс расторг контракт с Ленем

Украинский центровой Алексей Лень был отчислен из "Торонто Рэпторс". Об этом клуб сообщил в своем Twitter.

Команда подписала центрового в межсезонье на один год.

Official: We've waived centre Alex Len pic.twitter.com/DjRLSc34Fx — Toronto Raptors (@Raptors) January 19, 2021

Лень провел в составе "Торонто" 7 матчей, набирая в среднем 2,3 очка и 1,6 подбора за 10,9 минут игрового времени.