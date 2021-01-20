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НБА: Денвер обыграл Оклахому, Юта уверенно остановила Нью-Орлеан

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира

НБА: Денвер обыграл Оклахому, Юта уверенно остановила Нью-Орлеан
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Денвер – Оклахома 119:101 (31:31, 34:21, 32:22, 22:27)

Юта – Нью-Орлеан 118:102 (29:24, 26:25, 36:20, 27:33)

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В статье: НБА Юта Джаз Денвер Наггетс
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