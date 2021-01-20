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Передача между ног от плеймейкера Денвера – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты дня в НБА
Официальный YouTube-канал НБА представил лучшие моменты вторника.
Первое место занял аргентинский разыгрывающий Денвера Факундо Кампаццо и его изумительный «слепой» пас в быстром прорыве.
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