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Харьковские Соколы подписали американца с опытом выступлений в Суперлиги
Время на адаптацию ему не понадобится
Соколы заключили контракт с 28-летним американским центровым Джервоном Прессли.
Прессли в сезоне 2018-2019 в составе БК Запорожье стал бронзовым призером Суперлиги. Его средняя статистика составляла 7,4 очка и 5,0 подбора.
В сезоне 2019-2020 американец в матчах чемпионата Украины в среднем за игру набирал по 10,9 очка и 7,3 подбора.
Харьковские Соколы с показателем 4-11 в турнирной таблице Суперлиги занимают 10-е место.
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