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Харьковские Соколы подписали американца с опытом выступлений в Суперлиги

Баскетбол
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Время на адаптацию ему не понадобится

Харьковские Соколы подписали американца с опытом выступлений в Суперлиги
Новина українською

Соколы заключили контракт с 28-летним американским центровым Джервоном Прессли.

Прессли в сезоне 2018-2019 в составе БК Запорожье стал бронзовым призером Суперлиги. Его средняя статистика составляла 7,4 очка и 5,0 подбора.

В сезоне 2019-2020 американец в матчах чемпионата Украины в среднем за игру набирал по 10,9 очка и 7,3 подбора.

Харьковские Соколы с показателем 4-11 в турнирной таблице Суперлиги занимают 10-е место.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Харьковские Соколы отказались от американского форварда.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Харьковские Соколы
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