Харьковские Соколы подписали американца с опытом выступлений в Суперлиги

Соколы заключили контракт с 28-летним американским центровым Джервоном Прессли.

Прессли в сезоне 2018-2019 в составе БК Запорожье стал бронзовым призером Суперлиги. Его средняя статистика составляла 7,4 очка и 5,0 подбора.

В сезоне 2019-2020 американец в матчах чемпионата Украины в среднем за игру набирал по 10,9 очка и 7,3 подбора.

Харьковские Соколы с показателем 4-11 в турнирной таблице Суперлиги занимают 10-е место.