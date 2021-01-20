Торонто расторг контракт с Ленем. Что дальше для украинца?

Когда Алексей Лень в конце ноября подписал с Торонто годичный полностью гарантированный контракт на 2,3 миллиона долларов, он вряд ли подозревал, что его канадское приключение (хотя на самом деле Рэпторс из-за пандемии домашние матчи проводят в Тампе) неожиданно оборвется спустя каких-то три месяца. Но это произошло – главный инсайдер НБА Эдриан Войнаровски во вторник вечером в Твиттере сообщил, что Торонто отчислил центрового сборной Украины. Позднее канадцы официально подтвердили, что с Ленем им больше не по пути.

Raptors waived Alex Len, team says . — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 19, 2021

Как вообще Лень играл в Торонто?

Алексей Лень за единственную канадскую франшизу в НБА успел отыграть лишь 7 матчей, причем три последних игры украинец пропустил из-за протоколов НБА по коронавирусу. С Ленем Торонто одержал всего две победы при пяти поражениях, а сам Алексей в майке Рэпторс выдавал худшую персональную статистику с 2014 года (2,3 очка и 1,6 подбора в среднем за игру).

Когда Лень выходил на площадку, атакующая эффективность Торонто падала до 98,2 очка на 100 владений. И это второй худший показатель в команде наряду с еще одним центровым-разочарованием Аароном Бэйнсом. У своего кольца Алексей также не отличался ничем положительным – с Ленем Рэпторс пропускали по 111,2 очка на 100 владений. Net Rating (разница между атакующими показателями и защитными) Леня составил худшие в Торонто «-13» пунктов. Для сравнения – у резервного бигмена канадцев Криса Буше «+9».

Единственным светлым пятном для Леня в этом скоротечном этапе карьеры стал матч 31 декабря против Нью-Йорка, когда Алексей за 12 минут набрал 11 очков и реализовал 3 из 3 трехочковых. После этого перформанса украинец только в одной игре провел на площадке более 10 минут и ни разу не получил более двух бросков с игры (хоть и дважды выходил в стартовой пятерке).

Как болельщики Торонто отреагировали на уход Леня?

К сожалению, фаны Рэпторс не особо опечалены отчислением центрового из Украины. Будем честны, понять их можно.

Возможно, Лень не заслуживает таких сравнений, но ведь он и правда ничего не показал в Торонто. Хотя шансов доказать свою полезность Ник Нерс Алексею предоставил откровенно немного.

Какое же упоминание новости о Торонто без главного болельщика Рэпторс – рэпера Дрейка.

Ниже еще несколько отзывов об уходе Леня из Торонто:

«Этот парень просто занимал в ростере и абсолютно ничего не давал команде. Мне действительно нравилась его игра в Атланте, но в Торонто мы не увидели даже десятой части этого игрока. Скатертью дорога».

«Леня отчислили? Должна быть причина. Потому что у него гарантированная зарплата. Нет причин избавляться от него, когда у нас дефицит центровых, потому что как бы плохо он не играл, он все еще страховал на случай травм. Возможно, причина в дисциплине, поскольку он не играл по личным причинам. Традиционные причины, по которым команды отчисляют игроков с гарантированными контрактами, здесь не подходят».

«В этом есть смысл… Лень вообще не участвовал ни в защите, ни в атаке и предлагал команде в основном то же, что и Бэйнс, но меньше. Лучше использовать место в составе для кого-то другого».

«Очень странно, что мы отчисляем Леня, когда позиция центрового – наше самое слабое место. Что-то произошло за кулисами между Ленем и Рэпторс. В любом случае, я ожидаю действий в течение следующих 24-48 часов. Не могу представить, что в следующих играх на позиции центрового будет доступен только Бэйнс».

Так что дальше с карьерой Леня? Он останется в НБА?

Отчисление из Торонто после всего семи сыгранных матчей – безусловно, не самый приятный факт в резюме Леня, но в лиге остаются еще 29 клубов, и некоторым из них явно не помешает опытный центровой, жаждущий доказать, что Рэпторс поспешили, отказавшись от его услуг.

Первый вариант лежит на поверхности – это Бруклин с его суперзвездным трио в лице Кевина Дюранта, Джеймса Хардена и Кайри Ирвинга. В обмене Хардена Нетс расстались с резервным центровым Джарреттом Алленом – теперь в распоряжении у Стива Нэша среди номинальных «пятерок» только ДеАндре Джордан, а его единственным сменщиком стал тяжелый форвард Реджи Перри, которому явно не хватает габаритов, чтобы на равных конкурировать с игроками калибра Андре Драммонда, Руди Гобера или Карла-Энтони Таунса. Джордан в 32 года уже не готов проводить на площадке по 35 минут – некогда звездному центровому срочно нужен надежный бэк-ап, а Лень подходит для Нетс и по уровню своих финансовых аппетитов, и по игровым характеристикам.

Буквально несколько часов назад центровой Портленда Юссуф Нуркич перенес операцию на запястье и выбыл из строя как минимум на шесть недель. В лазарете Блэйзерс находится и Зак Коллинз, так что в команде остался только один боевой центровой Энес Кантер. При определенных раскладах и Портленд может заинтересоваться в услугах Леня, но все же этот вариант не настолько очевидный, как с Бруклином.

Все очень плохо с центровыми и у Вашингтона. Главная ударная сила Уизардс Томас Брайант с травмой крестообразной связки колена в сезоне 2020-2021 больше не сыграет. Рассел Уэстбрук и Брэдли Бил теперь могут рассчитывать только на Робина Лопеса и Моритца Вагнера, который также недоступен для тренерского штаба по медицинским протоколам НБА. Вашингтон никак не может оттолкнуться от дна в рейтинге худших оборон НБА – этой команде Лень точно не помешает.

В 27 лет Алексею Леню еще рано задумываться о возвращении в Европу, но если украинец в ближайшее время не найдет новый клуб в НБА, то автоматически станет лакомым кусочком для многих видных команд Евролиги. Впрочем, о таком сценарии сейчас думать не хочется.