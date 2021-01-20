БК Одесса подписал американского защитника

БК Одесса на клубной странице в Instagram официально сообщил о подписании контракта с 30-летним защитником из США Дюком Монди.

Сезон 2019-2020 Монди провел в польском Гливице. В среднем за игру новобранец одесситов набирал по 12,8 очка, 3,2 подбора и 6,4 передачи.

Помимо Польши Монди засветился в Канаде, Люксембурге, Мексике и провел несколько сезонов в Лиге развития.

Одесса в турнирной таблице Суперлиги с показателем 5-11 занимает 7-е место.

Следующий матч в чемпионате Украины одесситы проведут 21 января на выезде против Химика.