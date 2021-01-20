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БК Одесса подписал американского защитника
Скоро он дебютирует в Суперлиге
БК Одесса на клубной странице в Instagram официально сообщил о подписании контракта с 30-летним защитником из США Дюком Монди.
Сезон 2019-2020 Монди провел в польском Гливице. В среднем за игру новобранец одесситов набирал по 12,8 очка, 3,2 подбора и 6,4 передачи.
Помимо Польши Монди засветился в Канаде, Люксембурге, Мексике и провел несколько сезонов в Лиге развития.
Одесса в турнирной таблице Суперлиги с показателем 5-11 занимает 7-е место.
Следующий матч в чемпионате Украины одесситы проведут 21 января на выезде против Химика.
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