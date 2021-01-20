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Журавлев: Днепр должен сделать необходимые изменения в защитной игре
Наставник Днепра, какие изменения произойдут в его команде
Через неделю стартует групповой этап Кубка Европы ФИБА текущего сезона. Вместе с Киев-Баскетом и Прометеем на этой стадии стартует также Днепр.
В польском Влоцлавеке в закрытом лагере днепряне сыграют против Фрибурга (26 января), Анвила (27 января) и Лондон Лайонс (29 января).
О подготовке к еврокубковым матчам рассказал главный тренер Днепра Денис Журавлев.
- Днепр должен сделать необходимые изменения в защитной игре, сделать ее более агрессивной. То, как мы ожидали атак соперника в последних матчах, неприемлемо. Днепр должен играть агрессивнее в защите и диктовать сопернику свои условия. Именно над этим сейчас работаем. Игроки полностью выкладываются на тренировках, царит замечательная атмосфера. Все работают на максимальных скоростях.
Пух Джетер в последнем матче уже перестроился на наше время. Он перестал спать днем, стал чувствовать наши комбинации. Надеюсь, он с каждым днем будет прогрессировать".
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