Михайлюк набрал 6 очков в поражении от Атланты

Детройт в решающей четверти упустил двухзначное преимущество и проиграл Атланте.

Святослав Михайлюк провел на площадке почти 12 минут и набрал 6 очков (2 из 4 с игры). Также на счету украинца 2 подбора и 1 перехвата, а его показатель полезности составил «+2».

В сезоне 2020-2021 Михайлюк в среднем за игру набирает по 7,6 очка, 1,6 подбора и 1,1 передачи.

Атланта – Детройт 123:115 OT (29:31, 16:21, 33:40, 28:14, 17:9)