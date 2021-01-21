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Михайлюк набрал 6 очков в поражении от Атланты

Баскетбол
(1 голосов)

Не самый продуктивный матч от украинца

Михайлюк набрал 6 очков в поражении от Атланты
Новина українською

Детройт в решающей четверти упустил двухзначное преимущество и проиграл Атланте.

Святослав Михайлюк провел на площадке почти 12 минут и набрал 6 очков (2 из 4 с игры). Также на счету украинца 2 подбора и 1 перехвата, а его показатель полезности составил «+2».

В сезоне 2020-2021 Михайлюк в среднем за игру набирает по 7,6 очка, 1,6 подбора и 1,1 передачи.

Атланта – Детройт 123:115 OT (29:31, 16:21, 33:40, 28:14, 17:9)

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В статье: НБА Святослав Михайлюк Детройт Пистонс
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