Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Михайлюк набрал 6 очков в поражении от Атланты
Не самый продуктивный матч от украинца
Детройт в решающей четверти упустил двухзначное преимущество и проиграл Атланте.
Святослав Михайлюк провел на площадке почти 12 минут и набрал 6 очков (2 из 4 с игры). Также на счету украинца 2 подбора и 1 перехвата, а его показатель полезности составил «+2».
В сезоне 2020-2021 Михайлюк в среднем за игру набирает по 7,6 очка, 1,6 подбора и 1,1 передачи.
Атланта – Детройт 123:115 OT (29:31, 16:21, 33:40, 28:14, 17:9)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Дебют – хуже не придумаешь. Алькойяно - Реал 2:1. Обзор матча и видео голов
- Два пропущенных, жёлтая и неумение играть кулаками. Разбираем дебют Лунина за Реал
- Кубок Испании. 1/16-а финала. Алькойяно - Реал 2:1. Проклятый кубок, или Капитуляция Лунина и компании
- Феноменальный проход Дончича – момент дня в НБА. ВИДЕО
- Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото в инстаграме. ФОТО
- Обладает нужными навыками? Клуб Ярмоленко ввел в совет директоров бывшую порнозвезду. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...