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Сумасшедший баззер-биттер от новичка Орландо – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты среды в НБА
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов дня в регулярном чемпионате.
На первое место лига поставила победный трехочковый с сиреной в исполнении защитника Орландо Коула Энтони в концовке матча против Миннесоты.
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