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Три клуба НБА заинтересованы в подписании контракта с Ленем
Украинец может остаться в главной баскетбольной лиге мира
Алексей Лень на этой неделе стал свободным агентом после того, как Торонто отчислил украинца.
Двукратный чемпион НБА с Лейкерс Станислав Медведенко сообщил, что у Леня есть несколько вариантов продолжения карьеры за океаном.
"Ему бы подошли такие команды, как Сан-Антонио, Клипперс, возможно, Лейкерс, Филадельфия. Команды, в которых задействованы все игроки, а не только звезды.
Алексею нужно оставаться в НБА. У него неплохая ситуация, он попадет на рынок отказов. У него неплохие шансы найти себе команду, но с небольшой зарплатой. Тем более, я знаю, что 3 коллектива ведут с ним переговоры", - сказал Медведенко.
Алексей Лень до разрыва контракта с Торонто успел отыграть 7 матчей. В среднем за игру центровой сборной Украины набирал по 2,3 очка и 1,6 подбора.
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