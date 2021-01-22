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НБА: Лейкерс разобрались с Милуоки, Нью-Йорк обыграл Голден Стэйт
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
Милуоки – Лейкерс 106:113 (33:29, 24:34, 24:23, 25:27)
Голден Стэйт – Нью-Йорк 104:119 (31:40, 26:23, 19:26, 28:30)
Юта – Нью-Орлеан 129:118 (31:43, 39:26, 30:23, 29:26)
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