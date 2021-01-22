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Контрольный трехочковый ЛеБрона – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты дня в НБА
Официальный YouTube-канал НБА опубликовал лучшие моменты четверга.
На первом месте расположился форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс и его безупречный трехочковый в концовке матча против Милуоки.
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