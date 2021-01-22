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Величайший перформанс в карьере Мамбы: 15 лет назад Брайант отгрузил 81 очко в матче с Торонто. ВИДЕО
Об этой игре не забудут никогда
Ровно 15 лет назад, 22 января 2006 года, звезда Лейкерс Коби Брайант в матче с Торонто организовал один из самых ярких индивидуальных спектаклей в истории спорта. Озерные обыграли канадцев со счетом 122:104, а Брайант набрал 81 очко, включая 55 во второй половине игры!
В том матче Брайант за 42 минуты реализовал 28 из 46 бросков с игры и набрал 18 очков с линии штрафных. Вторым самым результативным одноклубником Коби стал Смуш Паркер с 13-ю баллами.
81 очко Брайанта в матче с Торонто – второй результат в истории НБА после 100-очкового матча Уилта Чемберлена в марте 1962 года.
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