  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Величайший перформанс в карьере Мамбы: 15 лет назад Брайант отгрузил 81 очко в матче с Торонто. ВИДЕО
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Величайший перформанс в карьере Мамбы: 15 лет назад Брайант отгрузил 81 очко в матче с Торонто. ВИДЕО

Баскетбол
(1 голосов)

Об этой игре не забудут никогда

Величайший перформанс в карьере Мамбы: 15 лет назад Брайант отгрузил 81 очко в матче с Торонто. ВИДЕО
Новина українською

Ровно 15 лет назад, 22 января 2006 года, звезда Лейкерс Коби Брайант в матче с Торонто организовал один из самых ярких индивидуальных спектаклей в истории спорта. Озерные обыграли канадцев со счетом 122:104, а Брайант набрал 81 очко, включая 55 во второй половине игры!

В том матче Брайант за 42 минуты реализовал 28 из 46 бросков с игры и набрал 18 очков с линии штрафных. Вторым самым результативным одноклубником Коби стал Смуш Паркер с 13-ю баллами.

81 очко Брайанта в матче с Торонто – второй результат в истории НБА после 100-очкового матча Уилта Чемберлена в марте 1962 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Коби Брайант НБА Лос-Анджелес Лейкерс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...