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Лень может продолжить карьеру в Вашингтоне
Алексей переезжает в столицу США?
Центровой сборной Украины Алексей Лень сезон 2020-2021 начинал в Торонто, однако на этой неделе Рэпторс отказались от его услуг.
NBC Washington сообщает, что в Лене заинтересован Вашингтон. Уизардс из-за травмы до конца сезона потеряли основного центрового Томаса Брайанта и теперь находятся в поиске усиления передней линии.
Источник отмечает, что помимо Леня Вашингтон рассматривает еще несколько вариантов, поэтому украинца нельзя назвать приоритетной кандидатурой.
Алексей Лень с 2013 года в составе Финикса, Атланты, Сакраменто и Торонто провел в НБА 474 матчей. В среднем за игру украинец набирает по 7,9 очка и 6,2 подбора.
Вашингтон с показателем 3-8 занимает 14-е место в Восточной конференции. Из-за вспышки COVID-19 клуб не играет с 12 января.
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