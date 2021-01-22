Лень может продолжить карьеру в Вашингтоне

Центровой сборной Украины Алексей Лень сезон 2020-2021 начинал в Торонто, однако на этой неделе Рэпторс отказались от его услуг.

NBC Washington сообщает, что в Лене заинтересован Вашингтон. Уизардс из-за травмы до конца сезона потеряли основного центрового Томаса Брайанта и теперь находятся в поиске усиления передней линии.

Источник отмечает, что помимо Леня Вашингтон рассматривает еще несколько вариантов, поэтому украинца нельзя назвать приоритетной кандидатурой.

Алексей Лень с 2013 года в составе Финикса, Атланты, Сакраменто и Торонто провел в НБА 474 матчей. В среднем за игру украинец набирает по 7,9 очка и 6,2 подбора.

Вашингтон с показателем 3-8 занимает 14-е место в Восточной конференции. Из-за вспышки COVID-19 клуб не играет с 12 января.