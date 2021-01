Та самая ночь, когда Брайант улетел в космос и выбил 81 очко против Торонто

Оригинал статьи – Рэйчел Брэйди, The Globe and Mail

Перевод и адаптация – UA-Футбол

За свою 20-летнюю карьеру в НБА Коби Брайант 5 раз становился чемпионом НБА, дважды признавался MVP финала плей-офф, 18 раз ездил на Матч всех звезд и собрал бесчисленное количество всевозможных рекордов. Но особняком в его биографии всегда будет матч с Торонто в январе 2006 года, когда Коби показал всему миру, почему именно его считают тем самым баскетболистом, максимально приблизившимся по величию к самому Майклу Джордану.

Это произошло ровно 15 лет назад – 22 января 2006 года Брайант в родном Лос-Анджелесе на родной арене Staples Center набрал 81 очко в победном матче против Торонто (122:104). В истории НБА прежде никто так близко не подбирался к Уилту Чемберлену и его 100 очкам в матче Филадельфия – Нью-Йорк в 1962 году.

С тех пор 81-очковая игра Брайанта стала неотъемлемой частью НБА и символом того, что невозможное возможно. По ее мотивам Коби даже снялся в забавном рекламном ролике, в котором он в ресторане пересекся с экс-игроком Торонто Джаленом Роузом (именно через него Брайант набрал немало очко в ту легендарную ночь) и заказал мартини с 81 оливкой.

ON THIS DAY in 2006 — Kobe Bryant dropped 81 points VS Raptors; second most in NBA history



While the performance was iconic, the commercial with Kobe Bryant and Jalen Rose was gold pic.twitter.com/kkWOHR5fYj — T̷R̷O̷Y̷ ̷H̷U̷G̷H̷E̷S̷ (@TommySledge) January 22, 2021

Что же происходило 22 января 2006 года в Лос-Анджелесе? Никто не расскажет об этом лучше тех людей, которым в ту ночь посчастливилось оказаться в Staples Center.

Первая половина матча

Матч между Лейкерс (21-19) и Торонто (14-26) в тот день в списке приоритетов американских фанатов спорта занимал далеко не первое место. Все внимание публики было приковано к двум статусным матчам в НФЛ между Сиэтл Сихокс и Каролиной Пантерз и Питтсбург Стилерз и Денвер Бронкос.

Чак Свирски (голос Торонто на радио и ТВ): «Был конец января, жаркие дни сезона НБА, когда перерыв на Звездный уик-энд не за горами. Большинство игроков в это время года сталкиваются с травмами и усталостью, а их тела и разум просто плывут по течению».

Пол Джонс (радио и телеведущий Торонто): «Я спросил у представителя Лейкерс по связям с общественностью: «Эй, кто здесь сегодня вечером?» И он такой: «В воскресенье вечером в январе против Торонто?» Все знаменитости отправляются кататься на лыжах в Вейл».

Майк Джеймс (защитник Торонто): «Прямо перед этим у Коби был матч с 62 очками против Далласа, причем он отыграл всего три четверти. Я уверен, что он думал: «О, я смог сделать это за три четверти? Я скоро пойду за сотней очков».

15 years ago today, Kobe Bryant put on one the most electrifying performances ever.



81 points. Still unreal. pic.twitter.com/yUOkOSLsMR — Bleacher Report (@BleacherReport) January 22, 2021

Алекс Маккечни (координатор спортивных результатов Лейкерс): «В декабре против Далласа в конце третьей четверти счет был 95-61. Фил Джексон сказал: Коби 62, Даллас 61. Так что садись на скамейку».

Джей Триано (помощник тренера Торонто): «Я помню стратегию. Мы говорили с тренерским штабом и думали, как мы собираемся обыграть эту команду? Коби Брайант так хорош. Мы подумали, что лучший способ, вероятно, опекать его один в один, а не идти в дабл-тимы».

Моррис Петерсон (защитник Торонто): «Я защищал против Коби, но получил два фола в начале игры, поэтому я не участвовал в игре так активно, как мне бы хотелось. Я вернулся на площадку и получил еще один фол, так что я не мог вести себя так агрессивно в защите, как хотел бы. Я помню, как посмотрел в глаза Коби».

Майк Джеймс: «У нас был действительно хорошая первая половина, но что я заметил, так это то, что у Коби была неумолимость в глазах, какой-то странный взгляд».

Пол Грэм (продюсер Raptors TV): «Я действительно помню ту первую половину. Рэпторс были довольно хороши в ней, и, честно говоря, мы подумали, что Торонто может обыграть Лейкерс».

Джей Триано: «Я помню, что болельщики Лейкерс на раннем этапе не были вовлечены в игру. Они были такие: «Что здесь происходит? Мы не выигрываем, но мы должны побеждать Рэпторс».

Норма Вик (телеведущая/репортер Рэпторс): «Лейкерс выглядели довольно вялыми в первой половине. Майк Джеймс вел игру, он забил пять трехочковых и набрал 19 очков до большого перерыва, а Рэпторс лидировали 63:49. Вероятно, Коби расстроил тот факт, что Торонто не был особенно хорошей командой, но они так хорошо стартовали в его доме».

Игроки Торонто в первой половине реализовали 65% бросков с игры и лидировали в счете с отрывом в 14 очков. У Брайанта было 26 баллов (10 из 18 с игры), а его показатель полезности составлял «-7». На пресс-конференции после игры Коби объяснил свое преображение после большого перерыва. «Я чувствовал, что мы немного вялые, поэтому я начал работать на полную катушку. Это просто превратилось в нечто особенное, и я хотел продолжать плыть по волне, пытаясь деморализовать моих оппонентов».

Майк Джеймс: «Во второй половине я подумал: давай еще больше включим Криса Боша в игру, поиграем на Джалена Роуза и Мо Пита вместо того, чтобы пытаться играть на себя. Я больше пасовал, меньше бросал по кольцу, но никто не мог забить. И тут Коби начинает доминировать в игре. Я пассивен».

Чак Свирски: «Менталитет Коби был таким, что он отказывался проигрывать. Он зажег Лейкерс».

Джей Триано: «В какой-то момент мы подумали, что он уже набрал 50. Разве мы не должны изменить то, что мы делаем? Но мы ответили, что нет, мы все еще в этой игре, мы все еще впереди. Мы думали: «Пытаться ли нам остановить игрока или попытаться выиграть игру?» Казалось, что в то время то, что мы делали, работало нормально».

Моррис Петерсон: «Когда я несколько раз дергал Коби, то его терпение было выше других парней. Обычно, если парень совершает одно или два ложных движения, то его одноклубник просит передачу. Но Брайант делал три или четыре фейка, заставлял меня встать на ноги и получал удобную позицию для броска».

15 years ago today, KOBE BRYANT's 81-point masterpiece.



By Quarter: 14, 12, 27, 28

ONLY 18 PTS on Jalen Rose

Lakers down by 18 in the 2nd half

HE outscored TOR 55-41 in 2nd half

Lakers won by 18!



Here’s the late great Stuart Scott with the highlights pic.twitter.com/TZklLImckd — Ballislife.com (@Ballislife) January 22, 2021

Чак Свирски: В конце третьей четверти Коби совершил перехват и данком в быстром прорыве вывел Лейкерс вперед – и это стало ключевым моментом в игре, потому что это заставило трибуны включиться. Я думаю, что Коби в этот момент выдохнул и сказал: «Я сделаю это», потому что он только что выбил почву из-под ног Торонто».

Джим Лабамбард (директор Торонто по связям со СМИ): «Коби в третьей четверти один обыграл всю нашу команду со счетом 27:22. Тогда мы поняли, что игра окончена».

Джей Триано: «Джален Роуз какое-то время работал с Коби в защите, Мо - немного, Джои Грэм тоже. Мы все пытались бросить на него разных опекунов. Затем мы подумали, что начнем делать дабл-тимы, но к тому моменту уже не имело значения, что вы делаете. Он оказывался на позиции броска до того, как на него выходил дабл-тим. Он забивал все броски».

Майк Джеймс: «Я бы хотел, чтобы тренеры той ночью позволили мне попытаться защищаться против Коби. Сэм Митчелл сказал мне: «Нет, я не хочу, чтобы у тебя были неприятности». Я подумал: «Ты серьезно? Этот чувак сейчас в огне, и вы беспокоитесь об этом?» Я, наверное, тоже не смог бы ничего сделать с Коби той ночью, но я бы хотя бы попытался».

Моррис Петерсон: «Был момент, когда тренеры сказали Мэтту Боннеру и мне заманить его в ловушку. Итак, мы подошли к центру площадки, но Коби просто расколол нашу защиту, совершил рывок и отправил мяч в кольцо».

Дэн Глэдман (продюсер Raptors TV): «Одна из моих обязанностей во время трансляции в тот вечер заключалась в обновлении бегущей ленты в нижней части экрана телевизора, которая позволяет аудитории узнать о чем-то значительном, например, когда Брайант забил 60. Как только Коби достиг отметки в 60 очков, работа стала напряженной, потому что я обновлял эту строчку каждый раз, когда он забивал. Все понимали, что дело не в баскетболе Рэпторс или даже не в Лейкерс. Это становилось историческим событием НБА».

Today is the 15-year anniversary of Kobe Bryant's 81-point game vs the Raptors.



Kobe's 81-pointer was part of a January in which he averaged 43.4 PPG. Only Wilt Chamberlain and James Harden have averaged more PPG in a single month (min. 10 games). pic.twitter.com/m2hc71jE4L — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 22, 2021

Пол Грэм: «Очень редко во время трансляции игры один парень затмевает собой всю сюжетную линию. Но Коби сделал это в ту ночь».

Норма Вик: «Все просто смотрели друг на друга: «Как будто ущипни меня, я действительно вижу это?» Дошло до того, что каждый раз, когда Коби касался мяча, вы ожидали, что он забьет».

Майк Джеймс: «Вы когда-нибудь смотрели фильм, в котором кто-то входит в комнату, и есть эффекты стробоскопа, и человек как бы попадает в оцепенение? Вот что сделала наша команда - мы были ошеломлены. Я считаю, что мы начали болеть за него. О, боже мой, я был так зол на всех – на Сэма за стратегию и за то, что он не позволял мне защищаться против него, злился на себя, потому что я потерял всю свою агрессивность».

Пол Грэм: «Это действительно превратилось в чествование Коби и его блеска, а также того факта, что мы стали свидетелями чего-то особенного. Мы также были сосредоточены на разочаровании Сэма Митчелла и Рэпторс, которые спрашивали: «Что здесь происходит?» Фаны была на ногах всю четвертую четверть».

Пол Джонс: «Когда Коби набрал 72 очка, я стал его фанатом, потому что я болел за историю. Вы хотели увидеть, к чему это может привести. Я помню, как просто кричал как фанат: «У него 72 очка!». Я никогда не видел ничего подобного лично».

Дэн Глэдман: «Я помню, как подумал там, в Лос-Анджелесе, что в Торонто уже очень поздно, и трудно не ложиться спать и смотреть спортивные состязания, которые проводятся на Западном побережье. Люди в Торонто смотрят это прямо сейчас?»

Чак Свирски: «В конце игры, когда Лейкерс значительно ушли в отрыв, они оставили Коби на площадке, а он перевалил за 80. Я не виню Фила Джексона, потому что этого хотела публика. Я помню, как сказал: «Ребята, если вы не записываете эту игру на пленку, то вам следует записать, потому что то, что вы видите, является знаковым».

Дэн Глэдман: «Я подумал про себя, я не могу поверить, что вижу это. В тот момент для меня это был важный момент в карьере. Это редкая игра, в которой на вашей трансляции отображена пятерка самых результативных игроков за все время, а в списке есть Коби вместе с Уилтом Чемберленом. Этого не делал даже Майкл Джордан».

Майк Джеймс: «Я перестал смотреть, сколько очков у Коби. Нас хлестали по заднице».

Моррис Петерсон: «Я не мог представить другого человека на месте Коби, чтобы он набрал столько очков против моей команды. Если бы это был парень, который обычно набирал только 10 очков за игру, который выходил и забивал нам вот так, я бы, наверное, очень расстроился, но это был Коби Брайант. В ту ночь его было не остановить».

После игры

В тот вечер Брайант набрал 81 из 122 очков Лейкерс, реализовал 28 из 46 бросков с игры, включая 7 из 13 трехочковых. Только своими 55 очками после большого перерыва он на 12 баллов превзошел всю команду Торонто. Согласно данным ESPN, Коби в матче с Рэпторс набрал очки через руки восьми игроков гостей, а больше всего через Роуза (18, 6 из 11 с игры) и Петерсона (17, 6 из 13). Остальным – Джеймсу, Грэму, Боннеру, Кальдерону, Бошу и Соу – досталось не меньше.

Лейкерс использовали для Брайанта свой зал для пресс-конференций вместо обычных послематчевых интервью в раздевалке. Позже Брайант вспоминал, как разговаривал с экс-звездой Лейкерс Мэджиком Джонсоном: «Когда я разговаривал с Мэджиком после игры, это значило для меня больше, чем сама игра, потому что в детстве я боготворил его. Он позвонил мне и сказал, какая это была отличная игра и как он гордился мной – это значило для меня больше, чем 81 очко».

Майк Джеймс: «Я был зол на себя. Я не злился на Коби. Он был великолепен, этого никто не может отрицать. Я не мог долго злиться; на следующий день у нас была еще одна игра. Я просто знал, что они будут говорить об этой игре годами»

Норма Вик: «После игры некоторые из нас смотрели на статистику бросков, и я сказал вслух: «О, посмотрите на это, единственное место, откуда он не попал, это левый угол». Мэтт Боннер, обладающий прекрасным чувством юмора, смотрит через мое плечо на него и сухо говорит: «Отлично, мы должны включить это в скаутский отчет».

Моррис Петерсон: «Я горжусь тем, что был частью той ночи. Я горжусь тем, что стал свидетелем того, что было сделано только однажды. В ту ночь, я думаю, мы сделали все, что могли».

Джим Лабумбард: «Наша команда вылетела в Денвер сразу после игры и добралась до отеля после трех часов ночи, так что у меня была мгновенная причина, почему Сэм Митчелл был недоступен для утренних разговоров по радио. Это было проще, чем танцевать вокруг того факта, что Сэм не хотел говорить о Коби, надравшим нам задницу».

Майк Джеймс: «Я хотел отомстить Коби в следующие шесть, семь лет после этого и, наконец, у меня появился шанс защищаться против него, когда я играл за Даллас. Все, о чем я мог думать, это о 81 очке и о том, как показать Коби, что он не может забить через меня. Но я получил два быстрых фола и вынужден был пойти на скамейку запасных. Мне было так плохо».

81 очко Коби Брайанта: Лейкерс – Торонто. Полная запись матча