Лень договорился о контракте с Вашингтоном

Центровой сборной Украины Алексей Лень согласовал с Вашингтоном годичный контракт, сообщает в Твиттере инсайдер The Athletic Шамс Чарания.

Free agent center Alex Len has agreed to a one-year deal with the Washington Wizards, sources tell @TheAthletic @Stadium. After clearing waivers, Len had multiple suitors and chose opportunity with Wizards, who needed depth in frontcourt. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 22, 2021

Лень начинал сезон в Торонто, но на этой неделе Рэпторс расторгли контракт с экс-центровым Финикса, Атланты и Сакраменто.

В Вашингтоне Лень за игровое время будет конкурировать с Робином Лопесом и Моритцом Вагнером.

Алексей Лень с 2013 года в составе Финикса, Атланты, Сакраменто и Торонто провел в НБА 474 матчей. В среднем за игру украинец набирает по 7,9 очка и 6,2 подбора.

Вашингтон с показателем 3-8 занимает 14-е место в Восточной конференции.