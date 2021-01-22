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Лень договорился о контракте с Вашингтоном
Украинец остается в НБА
Центровой сборной Украины Алексей Лень согласовал с Вашингтоном годичный контракт, сообщает в Твиттере инсайдер The Athletic Шамс Чарания.
Free agent center Alex Len has agreed to a one-year deal with the Washington Wizards, sources tell @TheAthletic @Stadium. After clearing waivers, Len had multiple suitors and chose opportunity with Wizards, who needed depth in frontcourt.— Shams Charania (@ShamsCharania) January 22, 2021
Лень начинал сезон в Торонто, но на этой неделе Рэпторс расторгли контракт с экс-центровым Финикса, Атланты и Сакраменто.
В Вашингтоне Лень за игровое время будет конкурировать с Робином Лопесом и Моритцом Вагнером.
Алексей Лень с 2013 года в составе Финикса, Атланты, Сакраменто и Торонто провел в НБА 474 матчей. В среднем за игру украинец набирает по 7,9 очка и 6,2 подбора.
Вашингтон с показателем 3-8 занимает 14-е место в Восточной конференции.
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