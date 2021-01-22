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Лень договорился о контракте с Вашингтоном

Баскетбол
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Украинец остается в НБА

Лень договорился о контракте с Вашингтоном
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Центровой сборной Украины Алексей Лень согласовал с Вашингтоном годичный контракт, сообщает в Твиттере инсайдер The Athletic Шамс Чарания.

Лень начинал сезон в Торонто, но на этой неделе Рэпторс расторгли контракт с экс-центровым Финикса, Атланты и Сакраменто.

В Вашингтоне Лень за игровое время будет конкурировать с Робином Лопесом и Моритцом Вагнером.

Алексей Лень с 2013 года в составе Финикса, Атланты, Сакраменто и Торонто провел в НБА 474 матчей. В среднем за игру украинец набирает по 7,9 очка и 6,2 подбора.

Вашингтон с показателем 3-8 занимает 14-е место в Восточной конференции.

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В статье: Алексей Лень НБА Торонто Рэпторс
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