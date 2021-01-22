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Юта Джаз установила рекорд в НБА

Баскетбол
(1 голосов)

Команда хорошо бросает трехочковые

Юта Джаз установила рекорд в НБА
Новина українською

В первых 15 играх регулярного чемпионата НБА нынешнего сезона игроки "Юты Джаз" реализовали 248 трёхочковых бросков, что является рекордом в истории НБА. Об этом пишет в "твиттере" ESPN Stats.

"Юта" выиграла семь своих последних матчей. В них игроки "Джаз" реализовали 133 броска из-за дуги. Это также является рекордом для семиматчевой победной серии.

Следующий матч "Юта" проведёт 24 января. "Джаз", которые идут вторыми в Западной конференции, на домашней площадке примут "Голден Стэйт Уорриорз"

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В статье: НБА Юта Джаз
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