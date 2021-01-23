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НБА. Хьюстон минимально уступает Детройту, Денвер в овертайме побеждает Финикс
Результаты матчей НБА
В ночь с 22 на 23 января состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:
"Детройт" - "Хьюстон"
102 - 103 (21-34; 26-21; 34-22; 21-26)
"Индиана" - "Орландо"
ОТ: 120 - 118 (37-28; 25-32; 26-27; 20-21; 12-10)
"Шарлотт" - "Чикаго"
110 - 123 (29-30; 24-31; 30-34; 27-28)
"Кливленд" - "Бруклин"
125 - 113 (34-33; 27-27; 37-24; 27-29)
"Торонто" - "Майами"
101 - 81 (37-20; 19-22; 17-22; 28-17)
"Филадельфия" - "Бостон"
122 - 110 (25-33; 24-19; 42-28; 31-30)
"Миннесота" - "Атланта"
98 - 116 (19-25; 24-37; 24-30; 31-24)
"Сан-Антонио" - "Даллас"
117 - 122 (34-37; 24-31; 27-27; 32-27)
"Клипперс" - "Оклахома-Сити"
120 - 106 (36-18; 34-35; 21-25; 29-28)
"Сакраменто" - "Нью-Йорк"
103 - 94 (25-26; 24-28; 27-18; 27-22)
"Финикс" - "Денвер"
ОТ: 126 - 130 (34-25; 34-29; 27-37; 19-23; 12-16)
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