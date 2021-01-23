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НБА. Хьюстон минимально уступает Детройту, Денвер в овертайме побеждает Финикс

Баскетбол
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Результаты матчей НБА

НБА. Хьюстон минимально уступает Детройту, Денвер в овертайме побеждает Финикс
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В ночь с 22 на 23 января состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:

"Детройт" - "Хьюстон"

102 - 103 (21-34; 26-21; 34-22; 21-26)

"Индиана" - "Орландо"

ОТ: 120 - 118 (37-28; 25-32; 26-27; 20-21; 12-10)

"Шарлотт" - "Чикаго"

110 - 123 (29-30; 24-31; 30-34; 27-28)

"Кливленд" - "Бруклин"

125 - 113 (34-33; 27-27; 37-24; 27-29)

"Торонто" - "Майами"

101 - 81 (37-20; 19-22; 17-22; 28-17)

"Филадельфия" - "Бостон"

122 - 110 (25-33; 24-19; 42-28; 31-30)

"Миннесота" - "Атланта"

98 - 116 (19-25; 24-37; 24-30; 31-24)

"Сан-Антонио" - "Даллас"

117 - 122 (34-37; 24-31; 27-27; 32-27)

"Клипперс" - "Оклахома-Сити"

120 - 106 (36-18; 34-35; 21-25; 29-28)

"Сакраменто" - "Нью-Йорк"

103 - 94 (25-26; 24-28; 27-18; 27-22)

"Финикс" - "Денвер"

ОТ: 126 - 130 (34-25; 34-29; 27-37; 19-23; 12-16)

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