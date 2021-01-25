Лень набрал 11 очков в дебюте за Вашингтон

Вашингтон на выезде в первом матче с 11 января проиграл Сан-Антонио и остался в подвале турнирной таблицы Восточной конференции.

Алексей Лень в первом матче за Уизардс после подписания годичного контракта за 20 минут набрал 11 очков (4 из 6 с игры, 2 из 4 с линии штрафных) и собрал 5 подборов. Показатель полезности центрового сборной Украины составил «-13».

Лень повторил личный рекорд результативности в сезоне 2020-2021. Те же 11 очков Алексей набирал 31 декабря в матче с Нью-Йорком, когда еще представлял Торонто.

Сан-Антонио – Вашингтон 121:101 (23:26, 25:21, 37:30, 36:24)