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НБА. Победный день для Клипперс, Милуоки, Бостона и Торонто
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
Индиана – Торонто 102:107 (24:24, 23:34, 28:19, 27:30)
Клипперс – Оклахома 108:100 (36:19, 20:26, 29:28, 23:27)
Бостон – Кливленд 141:103 (38:21, 35:30, 41:27, 27:25)
Орландо – Шарлотт 104:107 (29:24, 29:26, 28:24, 18:33)
Милуоки – Атланта 129:115 (32:15, 34:32, 28:36, 35:32)
Портленд – Нью-Йорк 116:113 (37:24, 33:26, 19:27, 27:36)
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