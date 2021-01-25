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НБА. Победный день для Клипперс, Милуоки, Бостона и Торонто

Баскетбол
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Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира

НБА. Победный день для Клипперс, Милуоки, Бостона и Торонто
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Индиана – Торонто 102:107 (24:24, 23:34, 28:19, 27:30)

Клипперс – Оклахома 108:100 (36:19, 20:26, 29:28, 23:27)

Бостон – Кливленд 141:103 (38:21, 35:30, 41:27, 27:25)

Орландо – Шарлотт 104:107 (29:24, 29:26, 28:24, 18:33)

Милуоки – Атланта 129:115 (32:15, 34:32, 28:36, 35:32)

Портленд – Нью-Йорк 116:113 (37:24, 33:26, 19:27, 27:36)

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В статье: НБА Лос-Анджелес Клипперс Милуоки Бакс
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