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Слаломный проход и данк центрового Кливленда – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты воскресенья в НБА
Официальный YouTube-канал НБА опубликовал топ-10 моментов дня.
Ежедневную подборку возглавил удивительный проход центрового Кливленда Джавейла МакГи через всю площадку в матче с Бостоном.
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