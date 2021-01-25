Последний шанс? Что нужно знать о переходе Леня в Вашингтон

Минувшая неделя стала непростым испытанием для Алексея Леня – во вторник центровой сборной Украины волей Торонто неожиданно стал безработным, но пауза в его карьере в НБА продлилась всего 48 часов, пока уроженца Антрацита с рынка свободных агентов не забрал Вашингтон.

Накануне Лень добротно дебютировал за Уизардс, набрав 11 очков в выездном матче с Сан-Антонио. Хороший повод поближе познакомиться с той обстановкой, в которой Алексей оказался после подписания годичного контракта с командой Скотта Брукса.

Вашингтон и Лень заинтересованы друг в друге

С Алексеем Ленем все максимально прозрачно – после провала в Торонто украинец оказался на грани вылета из НБА, а Вашингтон предоставил центровому еще один шанс перезагрузить свою карьеру перед очередным выходом на рынок свободных агентов. И если Лень не проявит себя в таких комфортных условиях, то его следующий контракт уже вряд ли будет с одной из 30 заокеанских франшиз.

Вашингтон срочно занялся поисками центрового после травмы Томаса Брайанта, который с разрывом крестообразной связки колена досрочно завершил сезон 2020-2021. После потери главной ударной силы в распоряжении тренерского штаба Уизардс среди игроков передней линии остались только Моритц Вагнер, не отыгравший в НБА еще и сотни матчей, и 32-летний Робин Лопес, который на регулярной основе уже не в состоянии в каждом матче проводить на площадке по 25-28 минут.

«Доволен подписанием Лэня. Сейчас у нас только одна пятерка. Алексей дает нам хороший опыт, хорошие габариты и защиту. Лень уже выделялся на тренировках своими габаритами и ловкостью», - говорит Брукс.

Более того, Вашингтон решил не ограничиваться одним Ленем и заключил 10-дневный контракт еще и с чемпионом НБА с Голден Стэйтом Джорданом Беллом. Тот факт, что Уизардс подписали Белла на краткосрочное соглашение, говорит о том, что у Леня будет приоритет в ротации перед американцем. К тому же лишний здоровый игрок сейчас Вашингтону не помешает – из-за вспышки коронавируса Уизардс не играли с 12 января, а в ближайшие 8 дней столичную команду ждут пять матчей, включая три выездных поединка на Западе.

У Леня еще никогда не было таких звездных одноклубников

В карьере Алексея Леня было много достойных одноклубников – в Финиксе украинец наблюдал за прогрессом Девина Букера, в Атланте пересекся с заслуженным ветераном Винсом Картером и «новым Стефом Карри» Трэем Янгом, а в Торонто недолго поиграл бок-о-бок с чемпионами НБА Кайлом Лаури и Паскалем Сиакамом.

Но вряд ли кто-то осмелится поспорить с тем, что фигура Рассела Уэстбрука возвышается над всеми теми игроками, перечисленными в предыдущем абзаце. MVP 2017 года, олимпийский чемпион и чемпион мира, 9-кратный участник Матчей всех звезд, 9-кратный фигурант символических сборных сезона, двукратный самый результативный игрок сезона и один из лучших в истории НБА по количеству трипл-даблов…И это только поверхностный взгляд на послужной список 32-летнего плеймейкера.

При этом даже столь внушительные регалии Рассела Уэстбрука не позволяют назвать его лидером Вашингтона. Этот статус полноправно принадлежит Брэдли Билу, который за 9 сезонов карьеры в НБА надевал майку исключительно с логотипом Уизардс. Бил долгое время делил славу с Джоном Уоллом, но когда разыгрывающий с тяжелой травмой вылетел на два сезона, то Брэдли стал единственным франчайзом Вашингтоном, что моментально отразилось и на его персональной статистике. В прошлом сезоне Бил впервые перешагнул гроссмейстерский рубеж в 30 очков за игру, а сейчас он с заметным отрывом возглавляет рейтинг самых результативных баскетболистов регулярного чемпионата, набирая в среднем за вечер по 34,9 очка с очень приличными 49% реализации бросков с игры.

Что интересно, помимо Алексея Леня, Рассела Уэстбрука и Брэдли Била в Вашингтоне еще два игрока, выбранных в топ-10 драфта НБА. Речь о японце Руи Хачимуре и молодой звездочке из Израиля Дени Авдия.

Во что вообще играет Вашингтон?

После обмена Рассела Уэстбрука на Джона Уолла и продления контракта с одним из лучших снайперов НБА Дависом Бертансом Вашингтону пророчили место в нижней половине зоны плей-офф, однако Уизардс на старте регулярного чемпионата с тремя победами в 12 матчах неожиданно вместе с Детройтом Святослава Михайлюка обосновались на дне Восточной конференции.

Вашингтон продолжает играть все в тот же безумный баскетбол с сумасшедшим темпом и полным отсутствием защиты. Неудивительно, что Уэстбрук быстро вписался в игровую модель Брукса (они знакомы еще по Оклахоме) и настрелял в восьми матчах уже четыре трипл-дабла.

Уизардс в среднем за игру набирают рекордные по сезону 120,5 очка, но при этом Вашингтон не входит в топ-10 самых продуктивных команд на трехочковой дуге и занимает только восьмое место по бросковой эффективности.

Вашингтон хорош в том, что касается набора очков в быстрых прорывах, после потерь соперников и со средней дистанции, а вот по проценту набранных очков из «краски» Уизардс в текущем сезоне опережают только Торонто, Клипперс, Финикс и Портленд.

С защитой ситуация противоположная – Вашингтон в среднем за 100 владений получает в свое кольцо по 114,4 очка, опережая по этому показателю только Сакраменто. По среднему количеству пропущенных очков из трехсекундной зоны Вашингтон идет на сносном 19-м месте, а главные проблемы столичной команды заключаются в защите на дуге и банальном отсутствии в ростере хотя бы средних по мерках НБА оборонцев. В прошлом сезоне у Вашингтона было всего три игрока с положительными показателями в защите (Гэри Пэйтон II, Крис Чиоцца и Си Джей Майлз) – ни один из них больше не является частью Уизардс.

«На данный момент мы не сможем остановить даже припаркованный автомобиль», - эти слова Брэдли Бил говорил в начале января после очередного поражения.

Посмотрим, сможет ли Алексей Лень как-то положительно повлиять на одну из худших защит НБА и при этом гармонично вписаться в продуктивную атакующую модель Вашингтона. Хочется верить, что Уэстбрук и Бил примут украинского новичка и помогут ему повернуть свою заокеанскую карьеру в правильное русло.