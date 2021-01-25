Лень: Мне нужно понять игру Вашингтона

Вашингтон накануне проиграл Сан-Антонио (101:121), а Алексей Лень в первом матче после подписания с Уизардс годичного контракта за 20 минут набрал 11 очков, реализовав 4 из 6 бросков сигры.

"Хорошие впечатления от игры. Пытался наладить взаимодействие с одноклубниками, почувствовать игру с ними, изучать комбинации и тому подобное.

Не могу сказать, что я чем-то удивлен. Это мой восьмой год в НБА. Видел достаточно многое. Однако у меня уйдет какое-то время на изучение принципов игры команды в защите. Кроме того, нужно понять игру парней. Знаю, что Брэдли Бил любит разыгрывать пик-н-роллы, ему нужно помочь заслонами для выхода на бросок. Рассел Уэстбрук предпочитает идти в проходы.

Нужно больше сыграть с парнями, чтобы показать лучшие результаты. Сейчас я изучаю игру команды, общаюсь с тренерами и игроками на площадке. Спрашиваю у Била и Уэстбрука, как они собираются действовать в тот или иной момент. Думаю, что уйдет несколько матчей, прежде чем мы наладим хорошее взаимопонимание", - отметил Лень.

Алексей Лень в сезоне 2020-2021 в среднем за игру набирает по 3,4 очка и 2,0 подбора.