Леброн Джеймс назвал Тома Брэди величайшим спортсменом

Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс назвал игрока НФЛ Тома Брэди, играющего на позиции квотербека, величайшим спортсменом. Джеймс опубликовал в "Инстаграме" фотографию Брэди, поставив в подписи к ней эмодзи козы, что в английском языке означает GOAT — величайший в истории.

Леброн, первый номер драфта НБА 2003 года, начал карьеру в лиге в составе "Кливленд Кавальерс". В 2010 году он перешёл в "Майами Хит", в составе которого завоевал два титула — в 2012 и 2013 годах. В 2014 году вернулся в "Кливленд", с которым стал чемпионом в 2016-м.