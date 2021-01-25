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НБА назвала лучших игроков недели
Ими стали игрок Денвера и Филадельфии
Центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич и его коллега по амплуа из "Филадельфии Сиксерс" Джоэль Эмбиид признаны игроками недели в Западной и Восточной конференции НБА соответственно, пишет официальный "Твиттер" лиги.
NBA Players of the Week for Week 5.— NBA (@NBA) January 25, 2021
West: Nikola Jokic (@nuggets)
East: @JoelEmbiid (@sixers) pic.twitter.com/lCh1HGrPDw
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