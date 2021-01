НБА назвала лучших игроков недели

Центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич и его коллега по амплуа из "Филадельфии Сиксерс" Джоэль Эмбиид признаны игроками недели в Западной и Восточной конференции НБА соответственно, пишет официальный "Твиттер" лиги.

NBA Players of the Week for Week 5.



West: Nikola Jokic (@nuggets)

East: @JoelEmbiid (@sixers) pic.twitter.com/lCh1HGrPDw