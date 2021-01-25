  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА назвала лучших игроков недели
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА назвала лучших игроков недели

Баскетбол
(1 голосов)

Ими стали игрок Денвера и Филадельфии

НБА назвала лучших игроков недели
Новина українською

Центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич и его коллега по амплуа из "Филадельфии Сиксерс" Джоэль Эмбиид признаны игроками недели в Западной и Восточной конференции НБА соответственно, пишет официальный "Твиттер" лиги.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...