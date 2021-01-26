Баскетбол
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НБА: 46 очков ЛеБрона помогли Лейкерс обырать Кливленд, успехи Бруклина и Бостона
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
Индиана – Торонто 129:114 (33:30, 37:30, 28:37, 31:17)
Орландо – Шарлотт 117:108 (19:30, 36:24, 32:22, 30:32)
Бруклин – Майами 98:85 (15:21, 26:24, 29:26, 28:14)
Кливленд – Лейкерс 108:115 (23:34, 35:31, 31:22, 19:28)
Даллас – Денвер 113:117 (31:38, 27:32, 36:22, 19:25)
Чикаго – Бостон 103:119 (25:33, 25:27, 26:31, 27:28)
Голден Стейт – Миннесота 130:108 (34:23, 34:31, 25:29, 37:25)
Портленд – Оклахома 122:125 (24:34, 36:35, 31:25, 31:31)
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