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НБА: 46 очков ЛеБрона помогли Лейкерс обырать Кливленд, успехи Бруклина и Бостона

Баскетбол
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Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира

НБА: 46 очков ЛеБрона помогли Лейкерс обырать Кливленд, успехи Бруклина и Бостона
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Индиана – Торонто 129:114 (33:30, 37:30, 28:37, 31:17)

Орландо – Шарлотт 117:108 (19:30, 36:24, 32:22, 30:32)

Бруклин – Майами 98:85 (15:21, 26:24, 29:26, 28:14)

Кливленд – Лейкерс 108:115 (23:34, 35:31, 31:22, 19:28)

Даллас – Денвер 113:117 (31:38, 27:32, 36:22, 19:25)

Чикаго – Бостон 103:119 (25:33, 25:27, 26:31, 27:28)

Голден Стейт – Миннесота 130:108 (34:23, 34:31, 25:29, 37:25)

Портленд – Оклахома 122:125 (24:34, 36:35, 31:25, 31:31)

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В статье: ЛеБрон Джеймс НБА Лос-Анджелес Лейкерс
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