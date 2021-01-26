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Сумасшедший данк новичка Миннесоты – момент дня в НБА. ВИДЕО
Смотрим главные хайлайты понедельника
Официальный YouTube-канал НБА опубликовал топ-10 моментов дня.
На первом месте расположился эффектный данк форварда Миннесоты Энтони Эдвардса в матче с Голден Стэйтом.
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