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Это самая смешная симуляция в истории НБА. ВИДЕО

Баскетбол
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Отличился игрок Портленда

Это самая смешная симуляция в истории НБА. ВИДЕО
Новина українською

Матч регулярного чемпионата между Портлендом и Оклахомой (122:125) подарил курьезный момент.

Защитник Блэйзерс Гэри Трент-младший в борьбе с Шэем Гилджес-Александером отметился очень нелепой попыткой симуляции.

Можно даже и не сомневаться, что главный шутник НБА Шакил О’Нил включит этот момент в свою традиционную подборку.

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В статье: НБА Портленд Трэйл Блэйзерс
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