Это самая смешная симуляция в истории НБА. ВИДЕО

Матч регулярного чемпионата между Портлендом и Оклахомой (122:125) подарил курьезный момент.

Защитник Блэйзерс Гэри Трент-младший в борьбе с Шэем Гилджес-Александером отметился очень нелепой попыткой симуляции.

Можно даже и не сомневаться, что главный шутник НБА Шакил О’Нил включит этот момент в свою традиционную подборку.

Gary Trent Jr with the worst flop of all time pic.twitter.com/ymFIJiLDAN