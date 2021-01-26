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Это самая смешная симуляция в истории НБА. ВИДЕО
Отличился игрок Портленда
Матч регулярного чемпионата между Портлендом и Оклахомой (122:125) подарил курьезный момент.
Защитник Блэйзерс Гэри Трент-младший в борьбе с Шэем Гилджес-Александером отметился очень нелепой попыткой симуляции.
Можно даже и не сомневаться, что главный шутник НБА Шакил О’Нил включит этот момент в свою традиционную подборку.
Gary Trent Jr with the worst flop of all time pic.twitter.com/ymFIJiLDAN— Sex Drugs PicknRoll (@Hoop_Hoop_News) January 26, 2021
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