Кубок Европы ФИБА: Прометей обыграл Киев-Баскет

Прометей в матче с Киев-Баскетом лидировал в счете на протяжении 38 из 40 минут игры. Номинальные гости к решающей четверти подошли с преимуществом в 6 очков и не позволили команде Айнарса Багатскиса переломить ход матча.

Итоговое превосходство Прометея могло бы быть более существенным, если бы не лишь 36% реализованных бросков с линии штрафных.

У Прометея четыре игрока набрали как минимум по 10 очков, а самым результативным стал Ди Джей Стефенс (13+7 подборов). В Киев-Баскете выделился Брюс Мэйси (17+5 подборов+4 передачи).

Кубок Европы ФИБА. Групповой этап. 1-й тур

БК Киев-Баскет – БК Прометей 66:72 (12:16, 17:19, 15:17, 22:20)

Следующие матчи в групповом этапе Кубке Европы ФИБА украинские клубы проведут 28 января – Прометей сыграет с Рипски Спортистом, а Киев-Баскет ждет матч с Капфенбергом.

В 22:00 еврокубковый сезон матчем с Фрибургом начнет действующий чемпион Суперлиги БК Днепр.