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Кубок Европы ФИБА: Прометей обыграл Киев-Баскет
Украинское дерби завершилось в пользу клуба из Каменского
Прометей в матче с Киев-Баскетом лидировал в счете на протяжении 38 из 40 минут игры. Номинальные гости к решающей четверти подошли с преимуществом в 6 очков и не позволили команде Айнарса Багатскиса переломить ход матча.
Итоговое превосходство Прометея могло бы быть более существенным, если бы не лишь 36% реализованных бросков с линии штрафных.
У Прометея четыре игрока набрали как минимум по 10 очков, а самым результативным стал Ди Джей Стефенс (13+7 подборов). В Киев-Баскете выделился Брюс Мэйси (17+5 подборов+4 передачи).
БК Киев-Баскет – БК Прометей 66:72 (12:16, 17:19, 15:17, 22:20)
Следующие матчи в групповом этапе Кубке Европы ФИБА украинские клубы проведут 28 января – Прометей сыграет с Рипски Спортистом, а Киев-Баскет ждет матч с Капфенбергом.
В 22:00 еврокубковый сезон матчем с Фрибургом начнет действующий чемпион Суперлиги БК Днепр.
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