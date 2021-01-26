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Кубок Европы ФИБА: Прометей обыграл Киев-Баскет

Баскетбол
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Украинское дерби завершилось в пользу клуба из Каменского

Кубок Европы ФИБА: Прометей обыграл Киев-Баскет
Новина українською

Прометей в матче с Киев-Баскетом лидировал в счете на протяжении 38 из 40 минут игры. Номинальные гости к решающей четверти подошли с преимуществом в 6 очков и не позволили команде Айнарса Багатскиса переломить ход матча.

Итоговое превосходство Прометея могло бы быть более существенным, если бы не лишь 36% реализованных бросков с линии штрафных.

У Прометея четыре игрока набрали как минимум по 10 очков, а самым результативным стал Ди Джей Стефенс (13+7 подборов). В Киев-Баскете выделился Брюс Мэйси (17+5 подборов+4 передачи).

Кубок Европы ФИБА. Групповой этап. 1-й тур

БК Киев-Баскет – БК Прометей 66:72 (12:16, 17:19, 15:17, 22:20)

Следующие матчи в групповом этапе Кубке Европы ФИБА украинские клубы проведут 28 января – Прометей сыграет с Рипски Спортистом, а Киев-Баскет ждет матч с Капфенбергом.

В 22:00 еврокубковый сезон матчем с Фрибургом начнет действующий чемпион Суперлиги БК Днепр.

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В статье: БК Киев-Баскет БК Прометей (Камянское) Кубок Европы ФИБА
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