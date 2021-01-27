БК Днепр обыграл швейцарцев на старт Кубка Европы ФИБА

После равной первой половины БК Днепр в третьей четверти оторвался от Фрибурга на 7 очков и не позволил швейцарцам вернуться в игру. Окончательно все стало понятно за 8 секунд до конца матча, когда Станислав Тимофеенко при счете «+3» точным броском со средней дистанции снял последние сомнения в победе украинцев.

Победу в стартовом матче Кубка Европы ФИБА Днепр одержал за счет преимущества в трехсекундной зоне, перестреляв Фрибург ровно в два раза (36 очков против 18). В то же время украинцы с дальней дистанции реализовали всего 2 броска из 18.

Самым результативным у Днепра стал Иссуф Санон (14+3 передачи), а звездный Юджин Джетер в своем еврокубковом дебюте ограничился только пятью очками при реализации 2 из 5 с игры.

Кубок Европы ФИБА. Групповой этап. 1-й тур

Фрибург (Швейцария) — Днепр (Украина) 57:62 (14:14, 14:12, 11:17, 18:19)

Сегодня подопечные Дениса Журавлева во втором туре группового этапа Кубка Европы ФИБА сыграют с Анвилом. Победа досрочно сделает Днепр победителем группы E и выведет в следующий этап еврокубка.