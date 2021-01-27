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Два эффектных данка Боггза – в топ-10 моментов недели в Суперлиге. ВИДЕО
Матчей было немного, но посмотреть есть на что
Официальный YouTube-канал Суперлиги опубликовал топ-10 моментов недели.
В подборке выделяется американский легионер БК Запорожье Брендон Боггз, который отличился сразу двумя потрясающими данками.
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