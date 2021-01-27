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Одноклубник Леня повторил достижение Майкла Джордана
Брэдли Бил не сбавляет обороты
Лидер Вашингтон в сегодняшнем матче против Хьюстона (88:107) за 35 минут набрал 33 очка (12 из 28 с игры, 8 из 8 с линии штрафных).
Бил в каждом из 12 стартовых матчей сезона набирал как минимум по 25 очков. Подобное удавалось только Рик Бэрри, Элджину Бэйлору, Уилту Чемберлену, Джерри Уэсту и Майклу Джордану.
Bradley Beal is the 6th player in NBA history to score at least 25 points in each of his first 12 games of a season, joining Rick Barry, Elgin Baylor, Wilt Chamberlain, Michael Jordan and Jerry West. pic.twitter.com/D2xDeyCAGf— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 27, 2021
Брэдли Бил возглавляет рейтинг самых результативных баскетболистов сезона 2020-2021. В среднем за вечер защитник Уизардс приносит своей команде по 34,4 очка.
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