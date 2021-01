Одноклубник Леня повторил достижение Майкла Джордана

Лидер Вашингтон в сегодняшнем матче против Хьюстона (88:107) за 35 минут набрал 33 очка (12 из 28 с игры, 8 из 8 с линии штрафных).

Бил в каждом из 12 стартовых матчей сезона набирал как минимум по 25 очков. Подобное удавалось только Рик Бэрри, Элджину Бэйлору, Уилту Чемберлену, Джерри Уэсту и Майклу Джордану.

