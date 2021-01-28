Лень набрал 8 очков в матче с Нью-Орлеаном, у Михайлюка 5 ассистов против Кливленда

Детройт провалил вторую половину выездного матча против Кливленда и потерпел 14-е поражение в сезоне. Святослав Михайлюк провел на площадке почти 19 минут, за которые набрал 2 очка (1 из 3 с игры), собрал 2 подбора и отдал 5 результативных передач. Его показатель полезности составил «-4».

Кливленд – Детройт 122:107 (32:28, 22:28, 36:26, 32:25)

Вашингтон, несмотря на 47 очков Брэдли Била, на выезде без шансов проиграл Нью-Орлеану. Алексей Лень отыграл почти 20 минут – на счету центрового сборной Украины 8 очков (3 из 4 с игры, 2 из 2 с линии штрафных), 4 подбора, 4 результативных передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот. С Ленем на площадке Уизардс переиграли Пеликанс с разницей в 2 очка.

Нью-Орлеан – Вашингтон 124:106 (35:18, 29:27, 30:35, 30:26)