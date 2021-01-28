  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Лень набрал 8 очков в матче с Нью-Орлеаном, у Михайлюка 5 ассистов против Кливленда
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лень набрал 8 очков в матче с Нью-Орлеаном, у Михайлюка 5 ассистов против Кливленда

Баскетбол
(1 голосов)

А команды украинцев снова проиграли

Лень набрал 8 очков в матче с Нью-Орлеаном, у Михайлюка 5 ассистов против Кливленда
Новина українською

Детройт провалил вторую половину выездного матча против Кливленда и потерпел 14-е поражение в сезоне. Святослав Михайлюк провел на площадке почти 19 минут, за которые набрал 2 очка (1 из 3 с игры), собрал 2 подбора и отдал 5 результативных передач. Его показатель полезности составил «-4».

Кливленд – Детройт 122:107 (32:28, 22:28, 36:26, 32:25)

Вашингтон, несмотря на 47 очков Брэдли Била, на выезде без шансов проиграл Нью-Орлеану. Алексей Лень отыграл почти 20 минут – на счету центрового сборной Украины 8 очков (3 из 4 с игры, 2 из 2 с линии штрафных), 4 подбора, 4 результативных передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот. С Ленем на площадке Уизардс переиграли Пеликанс с разницей в 2 очка.

Нью-Орлеан – Вашингтон 124:106 (35:18, 29:27, 30:35, 30:26)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алексей Лень НБА Святослав Михайлюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...