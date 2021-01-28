Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА: Филадельфия огорчила Лейкерс, Бруклин в овертайме добил Атланту
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
Орландо – Сакраменто 107:121 (23:32, 27:33, 27:31, 30:25)
Филадельфия – Лейкерс 107:106 (34:24, 21:27, 26:23, 26:32)
Шарлотт – Индиана 106:116 (19:36, 36:23, 25:25, 26:32)
Майами – Денвер 82:109 (12:26, 21:32, 32:16, 17:35)
Торонто – Милуоки 108:115 (33:33, 21:30, 28:20, 26:32)
Атланта – Бруклин 128:132 OT (27:26, 28:29, 32:28, 29:33, 12:16)
Сан-Антонио – Бостон 110:106 (25:30, 36:17, 21:37, 28:22)
Финикс – Оклахома 97:102 (32:17, 10:28, 29:28, 26:29)
Юта – Даллас 116:104 (32:19, 37:29, 31:30, 16:26)
Голден Стэйт – Миннесота 123:111 (23:21, 35:30, 37:24, 28:36)
Популярное сейчас
- Игорь Суркис - о легионерах, про которых вспоминает только добрыми словами
- Манчестер Сити окончательно стал лидером, Вест Хэм в зоне ЛЧ. Таблица АПЛ 2020/21
- Эдегор в Арсенале, Флик может покинуть Баварию. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- Прогноз на матч Кубка Европы ФИБА Киев-Баскет - Прометей
- Больше не малыш. Фернандо Торрес шокировал общественность невероятной мускулатурой. ФОТО
- Алина Буяльская: Глупо рассуждать, что все футболисты взяли девушек из одной пробирки