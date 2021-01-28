Днепр вышел в плей-офф Кубка Европы ФИБА, несмотря на поражение от Анвила

БК Днепр в концовке матча против польского Анвила отыграл 13-очковое отставание и гарантировал себе путевку в плей-офф Кубка Европы ФИБА. При счете «-3» у подопечных Дениса Журавлева был шанс перевести игру в овертайме, но они не стали рисковать и довольствовались поражением с необходимой разницей очков.

Самым эффективным игроком Днепра в матче второго тура стал американский защитник Джаред Террелл, который за 26 минут набрал 16 очков и собрал 6 подборов.

Теперь БК Днепр ждет пятничный матч между Анвилом и Фрибургом. Если Фрибург одержит победу с разницей от 2 до 7 очков, то чемпион Украины выйдет в плей-офф Кубка Европы ФИБА с первого места. Любой другой результат отправит украинский клуб на вторую позицию.

Кубок Европы ФИБА. Групповой этап. 2-й тур

Днепр (Украина) – Анвил (Польша) 71:74 (19:19, 17:16, 12:20, 23:19)