Лень совершил грубый фол против молодой суперзвезды НБА. ВИДЕО

Центровой сборной Украины Алексей Лень в матче с Нью-Орлеаном (106:124) за 20 минут набрал 8 очков.

Лень досрочно покинул площадку после шестого фола. Одно из нарушений Алексей совершил против Зайона Уильямссона – украинец двумя руками грубо свалил молодого лидера Пеликанс и закономерно получил технический фол.

Алексей Лень после перехода в Вашингтон провел 3 матча. В среднем за игру центровой сборной Украины набирает по 6,3 очка, 3,7 подбора и 2,0 передачи.