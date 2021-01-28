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Лень совершил грубый фол против молодой суперзвезды НБА. ВИДЕО
Украинец снова продемонстрировал свою жесткость
Центровой сборной Украины Алексей Лень в матче с Нью-Орлеаном (106:124) за 20 минут набрал 8 очков.
Лень досрочно покинул площадку после шестого фола. Одно из нарушений Алексей совершил против Зайона Уильямссона – украинец двумя руками грубо свалил молодого лидера Пеликанс и закономерно получил технический фол.
Алексей Лень после перехода в Вашингтон провел 3 матча. В среднем за игру центровой сборной Украины набирает по 6,3 очка, 3,7 подбора и 2,0 передачи.
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