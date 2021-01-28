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ЛеБрон Джеймс назван главной звездой НБА
С этим трудно не согласиться
Авторитетный аналитик НБА Ник Райт опубликовал пирамиду лучших баскетболистов лиги.
На вершину Райт поставил четырехкратного чемпиона НБА ЛеБрона Джеймса из Лейкерс. По мнению эксперта, ближе остальных по уровню к ЛеБрону подобрались Кевин Дюрант (Бруклин) и Лука Дончич (Даллас).
Действующий MVP НБА Яннис Адетокумбо (Милуоки) занял место только в третьем эшелоне, а Джеймса Хардена (Бруклин) Райт отправил лишь в четвертый ряд.
Nick Wright’s player pyramid— NBA Central (@TheNBACentral) January 27, 2021
(Via @FTFonFS1 ) pic.twitter.com/rWwSmy78vQ
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