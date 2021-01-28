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Кубок Европы ФИБА: Киев-Баскет уверенно разобрался с Капфенбергом

Баскетбол
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Есть первая победа в еврокубках для команды Айнарса Багатскиса

Кубок Европы ФИБА: Киев-Баскет уверенно разобрался с Капфенбергом
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После поражения от Прометея в первом туре группового этапа матч с Капфенбергом приобретал для Киев-Баскета тройное значение. Киевляне не стали усугублять свое турнирное положение и обыграли австрийцев с комфортным перевесом в 10 очков.

Киев-Баскет уже в первой четверти ушел в отрыв на 11 баллов, а на большой перерыв клуб украинской Суперлиги отправился с 14-очковым превосходством. Во второй половине матча ситуация на площадке выровнялась, но перелома в игре Киев-Баскет не допустил.

У Киев-Баскета самым результативным стал Брюс Мэйси (12+5 подборов+5 передач), еще 10 очков на счету Александра Мишулы.

Кубок Европы ФИБА. Групповой этап. 2-й тур

Капфенберг – Киев-Баскет – 51:61 (10:21, 11:14, 14:11, 16:15)

В 18:00 по киевскому времени свой второй матч в групповом этапе против Рилски Спортиста сыграет и Прометей.

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В статье: БК Киев-Баскет
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