Прометей уверенно обыграл белорусский Рилски в Кубке Европы ФИБА

Прометей проводил матч второго тура группового раунда Кубка Европы ФИБА, в котором играл против Рилски.

Команда Черния начала матч с мощного рывка 15:5, но болгары после тайм-аута смогли отбиться и получить минимальное преимущество по итогам первой четверти.

Во второй десятиминутке номинальные хозяева поединка вернули себе двусмысленное преимущество.

Прометей выигрывал борьбу под щитами, играл в комфортном высоком темпе и заставил соперника больше ошибаться, уйдя на большой перерыв с преимуществом в 14 очков.

Команды провели равную третью четверть, а под конец игры Прометей полностью контролировал игру. Доминирование в трехсекундной, а также лучший движение мяча и общее преимущество Прометея на обоих концах площадки получили отражение на табло.

Кубок Европы ФИБА. Групповой раунд, 2-й тур

Самоков, Болгария

Прометей - Рилски 89:76 (22:23, 27:12, 23:23, 17:18)