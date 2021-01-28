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Прометей уверенно обыграл белорусский Рилски в Кубке Европы ФИБА
Все решилось во второй четверти
Прометей проводил матч второго тура группового раунда Кубка Европы ФИБА, в котором играл против Рилски.
Команда Черния начала матч с мощного рывка 15:5, но болгары после тайм-аута смогли отбиться и получить минимальное преимущество по итогам первой четверти.
Во второй десятиминутке номинальные хозяева поединка вернули себе двусмысленное преимущество.
Прометей выигрывал борьбу под щитами, играл в комфортном высоком темпе и заставил соперника больше ошибаться, уйдя на большой перерыв с преимуществом в 14 очков.
Команды провели равную третью четверть, а под конец игры Прометей полностью контролировал игру. Доминирование в трехсекундной, а также лучший движение мяча и общее преимущество Прометея на обоих концах площадки получили отражение на табло.
Кубок Европы ФИБА. Групповой раунд, 2-й тур
Самоков, Болгария
Прометей - Рилски 89:76 (22:23, 27:12, 23:23, 17:18)
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