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Тернополь в напряженном матче оказался сильнее Химика
Хозяева старались близко не подпускать соперника
В четверг, 28 января подопечные Дмитрия Забирченко переиграли Химик - 95:88.
Первая четверть прошла более менее ровно, но по ее итогам сильнее оказались хозяева.
БК "Тернополь" шел впереди на протяжении всего матча, однако, в начале четвертой десятиминутки гости подпустили соперника на расстояние одного очка. Тернопольчане быстро вернулись в игру и за 6 минут до завершения перевес составлял 18 очков. В течение двух минут южненцы сократили отставание до 8 баллов.
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Тернополь - Химик 95:88 (26:23, 24:21, 25:18, 20:26)
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