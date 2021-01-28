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Тернополь в напряженном матче оказался сильнее Химика

Баскетбол
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Хозяева старались близко не подпускать соперника

Тернополь в напряженном матче оказался сильнее Химика
Новина українською

В четверг, 28 января подопечные Дмитрия Забирченко переиграли Химик - 95:88.

Первая четверть прошла более менее ровно, но по ее итогам сильнее оказались хозяева.

БК "Тернополь" шел впереди на протяжении всего матча, однако, в начале четвертой десятиминутки гости подпустили соперника на расстояние одного очка. Тернопольчане быстро вернулись в игру и за 6 минут до завершения перевес составлял 18 очков. В течение двух минут южненцы сократили отставание до 8 баллов.

Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат

Тернополь. ФОК

Тернополь - Химик 95:88 (26:23, 24:21, 25:18, 20:26)

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В статье: БК Химик (Южный) БК Тернополь
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