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Эффектное добивание от форварда Портленда – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты дня в НБА
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-5 моментов четверга.
Первое место занял яркий путбэк-данк форварда Портленда Деррика Джонса-младшего в матче с Хьюстоном.
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