Герун отклонил предложение Будивельника

Центровой сборной Украины Владимир Герун близок к смене клубной прописки. Экс-бигмен Днепра больше не входит в планы клуба из Малаги.

По информации испанской прессы, интерес к Геруну проявляют Фуэнлабрада и Бильбао.

Также контракт Владимиру предлагал и Будивельник, однако баскетболист отказался переезжать в столицу Украины, отдавая предпочтение зарубежным вариантам продолжения карьеры.

Герун в сезоне 2020-2021 в рамках Лиги ACB провел 20 матчей. В среднем за игру украинский бигмен набирает по 4,1 очка и 3,3 подбора.

В отборе на Евробаскет-2022 Владимир Герун в составе сборной Украины отыграл 4 матча (12,0 очка и 4,2 подбора в среднем за игру).