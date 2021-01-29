  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Герун отклонил предложение Будивельника
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Герун отклонил предложение Будивельника

Баскетбол
(1 голосов)

Владимир не готов вернуться на родину

Герун отклонил предложение Будивельника
Новина українською

Центровой сборной Украины Владимир Герун близок к смене клубной прописки. Экс-бигмен Днепра больше не входит в планы клуба из Малаги.

По информации испанской прессы, интерес к Геруну проявляют Фуэнлабрада и Бильбао.

Также контракт Владимиру предлагал и Будивельник, однако баскетболист отказался переезжать в столицу Украины, отдавая предпочтение зарубежным вариантам продолжения карьеры.

Герун в сезоне 2020-2021 в рамках Лиги ACB провел 20 матчей. В среднем за игру украинский бигмен набирает по 4,1 очка и 3,3 подбора.

В отборе на Евробаскет-2022 Владимир Герун в составе сборной Украины отыграл 4 матча (12,0 очка и 4,2 подбора в среднем за игру).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: БК Будивельник (Киев) Владимир Герун БК Уникаха
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...