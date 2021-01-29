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Герун отклонил предложение Будивельника
Владимир не готов вернуться на родину
Центровой сборной Украины Владимир Герун близок к смене клубной прописки. Экс-бигмен Днепра больше не входит в планы клуба из Малаги.
По информации испанской прессы, интерес к Геруну проявляют Фуэнлабрада и Бильбао.
Также контракт Владимиру предлагал и Будивельник, однако баскетболист отказался переезжать в столицу Украины, отдавая предпочтение зарубежным вариантам продолжения карьеры.
Герун в сезоне 2020-2021 в рамках Лиги ACB провел 20 матчей. В среднем за игру украинский бигмен набирает по 4,1 очка и 3,3 подбора.
В отборе на Евробаскет-2022 Владимир Герун в составе сборной Украины отыграл 4 матча (12,0 очка и 4,2 подбора в среднем за игру).
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