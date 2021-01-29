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Харьковские Соколы определились с новым главным тренером
Им стал специалист из Литвы
БК Харьковские Соколы официально объявил о назначении 31-летнего Ренатаса Курилионокаса на должность главного тренера.
Что касается предыдущего тренерского штаба, то Олег Манойленко и Владимир Чурсин продолжат входить в систему Харьковских Соколов.
Курилионокас до назначения в клуб Суперлиги поработал главным тренером сборной Казахстана, входил в тренерский штаб польской Легии, а его последним местом работы была литовская Йонава.
Харьковские Соколы с показателем 4-12 в турнирной таблице Суперлиги опережают только МБК Николаев.
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