Харьковские Соколы определились с новым главным тренером

БК Харьковские Соколы официально объявил о назначении 31-летнего Ренатаса Курилионокаса на должность главного тренера.

Что касается предыдущего тренерского штаба, то Олег Манойленко и Владимир Чурсин продолжат входить в систему Харьковских Соколов.

Курилионокас до назначения в клуб Суперлиги поработал главным тренером сборной Казахстана, входил в тренерский штаб польской Легии, а его последним местом работы была литовская Йонава.

Харьковские Соколы с показателем 4-12 в турнирной таблице Суперлиги опережают только МБК Николаев.