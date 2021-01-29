  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Прометей одержал третью победу и вышел в плей-офф Кубка Европы ФИБА с первого места
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Прометей одержал третью победу и вышел в плей-офф Кубка Европы ФИБА с первого места

Баскетбол
(1 голосов)

Команду Виталия Черния не остановить

Прометей одержал третью победу и вышел в плей-офф Кубка Европы ФИБА с первого места
Новина українською

Ключевой момент матча между Прометеем и австрийским Капфенбергом произошел за полтора минуты до конца решающей четверти. При счете 56:58 Александр Липовый и Ди Джей Стефенс организовали две подряд трехочковые атаки, а в ответ Капфенберг отметился только потерей и двумя неточными бросками.

У Прометея 17 очков и 9 подборов набрал Майк Майерс, а Денис Лукашов добавил еще 16 очков и отдал 8 результативных передач.

Прометей с тремя победами в трех матчах выиграл группу B и присоединился к БК Днепр в плей-офф Кубка Европы ФИБА.

Кубок Европы ФИБА. Групповой этап. 3-й тур

Капфенберг (Австрия) – Прометей (Украина) – 58:64 (21:16, 11:15, 11:11, 15:22)

Матч 1/8 финала Кубка Европы ФИБА Прометей проведет 23 марта. Соперник украинского клуба будет определен позже.

В 18:00 по киевскому времени решающий матч группового этапа против Рилски Спортист сыграет Киев-Баскет.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: БК Прометей (Камянское) Кубок Европы ФИБА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...