Прометей одержал третью победу и вышел в плей-офф Кубка Европы ФИБА с первого места

Ключевой момент матча между Прометеем и австрийским Капфенбергом произошел за полтора минуты до конца решающей четверти. При счете 56:58 Александр Липовый и Ди Джей Стефенс организовали две подряд трехочковые атаки, а в ответ Капфенберг отметился только потерей и двумя неточными бросками.

У Прометея 17 очков и 9 подборов набрал Майк Майерс, а Денис Лукашов добавил еще 16 очков и отдал 8 результативных передач.

Прометей с тремя победами в трех матчах выиграл группу B и присоединился к БК Днепр в плей-офф Кубка Европы ФИБА.

Кубок Европы ФИБА. Групповой этап. 3-й тур

Капфенберг (Австрия) – Прометей (Украина) – 58:64 (21:16, 11:15, 11:11, 15:22)

Матч 1/8 финала Кубка Европы ФИБА Прометей проведет 23 марта. Соперник украинского клуба будет определен позже.

В 18:00 по киевскому времени решающий матч группового этапа против Рилски Спортист сыграет Киев-Баскет.