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Прометей одержал третью победу и вышел в плей-офф Кубка Европы ФИБА с первого места
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Ключевой момент матча между Прометеем и австрийским Капфенбергом произошел за полтора минуты до конца решающей четверти. При счете 56:58 Александр Липовый и Ди Джей Стефенс организовали две подряд трехочковые атаки, а в ответ Капфенберг отметился только потерей и двумя неточными бросками.
У Прометея 17 очков и 9 подборов набрал Майк Майерс, а Денис Лукашов добавил еще 16 очков и отдал 8 результативных передач.
Прометей с тремя победами в трех матчах выиграл группу B и присоединился к БК Днепр в плей-офф Кубка Европы ФИБА.
Капфенберг (Австрия) – Прометей (Украина) – 58:64 (21:16, 11:15, 11:11, 15:22)
Матч 1/8 финала Кубка Европы ФИБА Прометей проведет 23 марта. Соперник украинского клуба будет определен позже.
В 18:00 по киевскому времени решающий матч группового этапа против Рилски Спортист сыграет Киев-Баскет.
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