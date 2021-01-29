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Киев-Баскет проиграл Рилски, но сумел выйти в 1/8 финала Кубка Европы ФИБА

Баскетбол
(1 голосов)

Команда сумела удержать соперника

Киев-Баскет проиграл Рилски, но сумел выйти в 1/8 финала Кубка Европы ФИБА
Новина українською

Киев-Баскет проиграл болгарскому Рилски в матче третьего тура группового этапа Кубка Европы ФИБА - 69:74.

Матч был решающим, команды боролись за выход в следующий раунд.

Игроки Киев-Баскета слишком рано успокоились, позволив сопернику полностью перехватить игровую инициативу. Рилски начал вторую половину с рывка 7:0. Всю третью четверть соперник давил и увеличивал преимущество.

В заключительной 10-минутке игра была равной. Киевляне позволяли сопернику слишком свободно бомбить свою корзину с дальней дистанции. На заключительных минутах на скамье киевлян уже шла речь о необходимой разнице. Поэтому не без труда Киев-Баскет таки довел встречу до поражения с разницей, которая все же позволила остаться в борьбе.

КУБОК ЕВРОПЫ ФИБА
Группа В

29 января
Киев-Баскет (Украина) - Рилски Спортист (Болгария) - 69:74 (21:13, 20:15, 15:29, 13:17)

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В статье: БК Киев-Баскет
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Источник:
ФБУ

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