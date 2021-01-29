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У Леброна рекордный доход в истории НБА

Баскетбол
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Баскетболист получает кругленькую сумму

У Леброна рекордный доход в истории НБА
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Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых игроков НБА сезона-2020/2021. Пятёрка лидеров рейтинга прошлого года удержала свои позиции.

Седьмой год подряд самым высокооплачиваемым игроком НБА остаётся форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс, если учитывать его контракты вне площадки. Он заработает рекордные для игрока НБА $ 95,4 млн, включая примерно $ 64 млн от рекламы и других проектов. Половина рекламных доходов Джеймса обеспечивается контрактом с Nike. По данным Forbes, Джеймс — самый высокооплачиваемый атлет в командных видах спорта США.

Второе место занимает разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри с доходом $ 74,4 млн, из которых $ 40 млн приходится спонсорские контракты и другие проекты.

На третьем месте находится форвард "Бруклин Нетс" Кевин Дюрант с доходом $ 65,2 млн.

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В статье: ЛеБрон Джеймс НБА Лос-Анджелес Лейкерс
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