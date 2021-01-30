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НБА. Атланта на выезде побеждает Вашингтон, Орландо дома уступают Клипперс
Результаты тура НБА
В ночь с 29 на 30 января состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:
"Вашингтон" - "Атланта"
100 - 116 (22-31; 28-30; 21-28; 29-27)
"Шарлотт" - "Индиана"
108 - 105 (32-28; 32-32; 25-20; 19-25)
"Нью-Йорк" - "Кливленд"
102 - 81 (19-17; 29-16; 25-22; 30-26)
"Нью-Орлеан" - "Милуоки"
131 - 126 (35-21; 33-24; 35-44; 28-37)
"Торонто" - "Сакраменто"
124 - 126 (24-36; 34-32; 33-36; 33-22)
"Миннесота" - "Филадельфия"
94 - 118 (25-254 23-28; 26-35; 20-30)
"Оклахома-Сити" - "Бруклин"
125 - 147 (27-36; 32-40; 35-39; 31-32)
"Орландо" - "Клипперс"
90 - 116 (26-26; 22-36; 23-28; 19-26)
"Сан-Антонио" - "Денвер"
119 - 109 (37-30; 24-25; 26-31; 32-23)
"Юта" - "Даллас"
120 - 101 (37-12; 24-33; 33-23; 26-33)
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