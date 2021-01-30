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НБА. Атланта на выезде побеждает Вашингтон, Орландо дома уступают Клипперс

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Атланта на выезде побеждает Вашингтон, Орландо дома уступают Клипперс
UA-Футбол
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В ночь с 29 на 30 января состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" - "Атланта"

100 - 116 (22-31; 28-30; 21-28; 29-27)

"Шарлотт" - "Индиана"

108 - 105 (32-28; 32-32; 25-20; 19-25)

"Нью-Йорк" - "Кливленд"

102 - 81 (19-17; 29-16; 25-22; 30-26)

"Нью-Орлеан" - "Милуоки"

131 - 126 (35-21; 33-24; 35-44; 28-37)

"Торонто" - "Сакраменто"

124 - 126 (24-36; 34-32; 33-36; 33-22)

"Миннесота" - "Филадельфия"

94 - 118 (25-254 23-28; 26-35; 20-30)

"Оклахома-Сити" - "Бруклин"

125 - 147 (27-36; 32-40; 35-39; 31-32)

"Орландо" - "Клипперс"

90 - 116 (26-26; 22-36; 23-28; 19-26)

"Сан-Антонио" - "Денвер"

119 - 109 (37-30; 24-25; 26-31; 32-23)

"Юта" - "Даллас"

120 - 101 (37-12; 24-33; 33-23; 26-33)

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В статье: НБА
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