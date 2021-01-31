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НБА: Лейкерс обыграли Бостон, осечки Милуоки и Сан-Антонио

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира

НБА: Лейкерс обыграли Бостон, осечки Милуоки и Сан-Антонио

Нью-Орлеан – Хьюстон 112:126 (35:27, 22:48, 27:24, 28:27)

Шарлотт – Милуоки 126:114 (39:31, 29:33, 29:30, 29:20)

Чикаго – Портленд 122:123 (34:32, 19:32, 33:29, 36:30)

Майами – Сакраменто 105:104 (24:35, 33:24, 27:18, 21:27)

Сан-Антонио – Мемфис 112:129 (27:35, 29:29, 34:36, 22:29)

Бостон – Лейкерс 95:96 (24:28, 25:24, 29:19, 17:25)

Даллас – Финикс 105:111 (28:29, 27:26, 27:22, 23:34)

Голден Стэйт – Детройт 118:91 (29:17, 35:28, 30:23, 24:23)

Святослав Михайлюк за 9 минут набрал 3 очка (1 из 5 с игры).

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В статье: НБА Бостон Селтикс Лос-Анджелес Лейкерс
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