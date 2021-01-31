Баскетбол
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НБА: Лейкерс обыграли Бостон, осечки Милуоки и Сан-Антонио
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
Нью-Орлеан – Хьюстон 112:126 (35:27, 22:48, 27:24, 28:27)
Шарлотт – Милуоки 126:114 (39:31, 29:33, 29:30, 29:20)
Чикаго – Портленд 122:123 (34:32, 19:32, 33:29, 36:30)
Майами – Сакраменто 105:104 (24:35, 33:24, 27:18, 21:27)
Сан-Антонио – Мемфис 112:129 (27:35, 29:29, 34:36, 22:29)
Бостон – Лейкерс 95:96 (24:28, 25:24, 29:19, 17:25)
Даллас – Финикс 105:111 (28:29, 27:26, 27:22, 23:34)
Голден Стэйт – Детройт 118:91 (29:17, 35:28, 30:23, 24:23)
Святослав Михайлюк за 9 минут набрал 3 очка (1 из 5 с игры).
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